الغرف التجارية: نحتاج آلية تضمن وصول البنزين للمناطق النائية.. فيديو

قال حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إن إجمالى عدد محطات البنزين الموجودة على مستوى الجمهورية يصل إلى 3350 محطة بنزين، ورغم ذلك هناك مشكلة في التوزيع لأن المحطات غير موزعة بشكل عادل، حيث إن معظم المحطات متواجدة على الطرق السريعة بين المحافظات ولكنها غير متواجدة في القرى والمناطق النائية .



وأضاف "عرفات" في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي": " نحن في حاجة إلى آلية واضحة لإيصال البنزين إلى المناطق النائية والعشوائية".



وأشار إلى أنه لا توجد أزمة في البنزين والسولار ولكن الأزمة تتمثل في عدم قدرتنا على إيصال البنزين للمناطق البعيدة النائية، وعلى جميع الجهات المعنية الوصول وضع آلية تسهل وصول البنزين إلى كافة المواطنين.