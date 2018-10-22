ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ننشر جدول مواعيد المسابقات الرياضية بجامعة حلوان

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 07:59 م
صدى البلد
عاطف خالد
أعلنت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن إقامة مسابقة الألعاب الرياضية داخل وخارج الحرم الجامعي.

وأوضحت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب في بيان رسمي لها، أنه تقرر تحديد موعد انطلاق المسابقات في الفترة من 25/10/2018 حتي 30/10/2018 بداخل الحرم الجامعي وخارجه.

جدير بالذكر أن فريق منتخب الكلية "بلانكو" فاز بالمركز الثانى على مستوى الجامعة فى خماسيات كرة القدم.
loading...

ترشيحاتنا

تهديد روسي جديد للولايات المتحدة بسبب الانسحاب من المعاهدة النووية

حلمي بكر: مطربون طلبوا ملايين الجنيهات للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية

شاهد.. جولة من داخل وكالة البلح حول أسعار الملابس الشتوي

علي معلول: اللعب للأهلي مسئولية كبيرة.. وهذه نصيحتي قبل لقاء وفاق سطيف.. فيديو

شاهد.. 10 أنواع من السرطان يسببها التدخين وكيفية الوقاية منها

موظف بريد يقتل زميله وينتحر بسبب عجز 3 ملايين جنيه فى العهدة بالقليوبية

مأزق ليلى فوزي مع والدها بسبب قبلة أنور وجدي لها في أول فيلم

وزير الرياضة الجزائري يطالب لاعبي وفاق سطيف بالفوز على الأهلي

وزير الرياضة السابق يوجه التهنئة لـ الخطيب على عقد الرعاية الجديد

عزة مصطفى: سأكون من أوائل المسافرين إلى السودان عبر بطاقة وادي النيل

تأجيل إعادة محاكمة 26 متهما بخلية مدينة نصر لـ 3 نوفمبر

الحكومة توضح حقيقة إغلاق صفحات المدارس على فيس بوك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

فيديو

وكيل إعلام القاهرة: تقنين المواقع الإلكترونية يضبط الأداء الإعلامي
الغرف التجارية: نحتاج آلية تضمن وصول البنزين للمناطق النائية.. فيديو
المركزية للصيدلة: مداهمة بؤرة لبيع الأدوية منتهية الصلاحية بسوق الجمعة
شاهد.. 10 أنواع من السرطان يسببها التدخين وكيفية الوقاية منها
الغرفة التجارية: أسعار البطاطس تنخفض تدريجيا مع ظهور المحصول الجديد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟