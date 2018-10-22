ننشر جدول مواعيد المسابقات الرياضية بجامعة حلوان

أعلنت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن إقامة مسابقة الألعاب الرياضية داخل وخارج الحرم الجامعي.



وأوضحت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب في بيان رسمي لها، أنه تقرر تحديد موعد انطلاق المسابقات في الفترة من 25/10/2018 حتي 30/10/2018 بداخل الحرم الجامعي وخارجه.



جدير بالذكر أن فريق منتخب الكلية "بلانكو" فاز بالمركز الثانى على مستوى الجامعة فى خماسيات كرة القدم.

