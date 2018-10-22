محافظ القليوبية يبحث مع منظمة بلان تطوير التعليم ومراكز الشباب

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اجتماعًا مع عماد جاد مدير وحدة برامج القليوبية بمنظمة بلان لمناقشة آليات وخطة العمل والتعاون بين المنظمة والمحافظة فى مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة.



وأكد المحافظ أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقى بين مديرى مديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى الأسبوع المقبل، لبحث كيفية تفعيل عدد من المبادرات المقدمة من قبل المنظمة لتطوير وتعزيز الخدمات بالمحافظة، والتى يمكن ان تشمل بناء مدارس، وتطوير مراكز الشباب.



وأضاف أن مجالات التعاون تشمل أيضا خدمات توصيل المياه والصرف الصحى للمدارس، وتأهيلها، فضلًا عن إعداد برامج لتأهيل المعلمين وتدريب الشباب وتأهيله لسوق العمل، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل بروتوكول تعاون بين المحافظة والمنظمة فى عدد من المجالات مثل الصحة والتعليم والشباب والرياضة.