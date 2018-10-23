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تعليم

لقاء مفتوح لوزير الأوقاف ورئيس جامعة القاهرة مع الطلاب.. اليوم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
تنظم جامعة القاهرة اليوم، في الواحدة ظهر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، ندوة مشتركة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعنوان " تفكيك الفكر المتطرف"، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وعدد من الأئمة بوزارة الأوقاف.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الندوة تأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري، وفي إطار التعاون القائم مع وزارة الأوقاف، ويعقب الندوة حوار مفتوح مع الطلاب.

وأضاف الخشت، إن تغيير العقل المصري هو أساس النهضة الجديدة، مؤكدًا أن النهضة الحقيقية هي نهضة العقل المصري وتطويره نحو التفكير العلمي والأخذ بأخلاق التقدم. وشدد على أن مسألة تطوير العقل المصري مسألة بالغة الأهمية في بناء المجتمع، وأن مصر لن تتقدم تنمويًا إلا بتغيير أفكار الناس على أسس من الجدية والعمق والانتماء للوطن والرقي بالمنظومة القيمية واحترام القانون والبعد عن الخرافات والشائعات، مشيرًا أن الجامعة أطلقت الصيف الماضي معسكر قادة المستقبل لطلابها في وحمل عنوان "تطوير العقل المصري"، وذلك في إطار مشروع فكري تتبناه الجامعة ويستهدف تطوير العقل ليقوم علي التفكير العلمي والنقدي والعقلاني من أجل بناء مجتمع جديد.
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