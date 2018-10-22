السر في ذكاء الخطيب.. صحافة الجزائر تتغنى بـ الأهلي لهذا السبب

حفزت الصحافة الجزائرية، لاعبي وفاق سطيف ضد الأهلي قبل المواجهة المقرر لها غدًا، الثلاثاء، في مدينة سطيف الجزائرية، في إطار نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.

لم تفقد الصحافة الجزائرية الأمل في تأهل فريقها على الرغم من خسارته بهدفين بلا مقابل في القاهرة، والظهور بمستوى أقل بكثير من الأهلي الذي تفنن لاعبوه في إضاعة الفرص أمام المرمى، بينما تكفل الحكم بإلغاء هدف صحيح لوليد أزارو، ووقف القائم أيضا أمام رغبة نفس اللاعب في تسجيل هدف آخر.



لكن بالمرور بين طيات الصحافة الجزائرية، استوقفنا مقال بجريدة الشروق - الأوسع انتشارًا - في بلد المليون شهيد، يتحدث عن الأهلي بحب وفخر يعبر عن مكنون المشاعر من الجمهور الجزائري للنادي الأهلي .

بلهجة لم يخفِ خلالها، ياسين معلومي، رئيس تحرير القسم الرياضي لجريدة الشروق، حبه للأهلي، كتب "معلومي" مقالًا يرحب فيه بنادي القرن مشيدا ببرقية عزاء أرسلها محمود الخطيب مؤخرا لنائب رئيس وفاق سطيف بعد وفاة والدته .

معلومي قال في مقاله "يحل في الساعات القادمة، فريق الأهلي المصري ضيفا على الجزائر، حيث سيواجه الثلاثاء نادي وفاق سطيف العالمي، في إطار نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، مواجهة مصيرية للفريقين، خاصة أن الأشقاء فازوا في لقاء الذهاب بهدفين كاملين، نتيجة قد تجعل مهمة السطايفية صعبة جدا، وعليهم تسجيل ثلاثة أهداف كاملة في مرمى المتألق محمد الشناوي إذا أرادوا المرور إلى الدور النهائي.. مقابلة ننتظر منها الكثير، ونتمنى أن تجرى في نفس ظروف مباراة كأس “الكاف” بين النادي المصري الذي يدربه المشاكس حسام حسن وفريق اتحاد العاصمة، الذي جرى في 8 مايو، ملعب النار والانتصار، وهو نفس الملعب الذي ستجرى فيها مباراة الكحلة والبيضاء وضيفه الأهلي المصري .

تفاجأت هذا الأسبوع عند تنقلي إلى مدينة سطيف التي تبعد عن الجزائر العاصمة بنحو 300 كلم، لتقديم واجب العزاء إلى رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عز الدين أعراب الذي فقد والدته طيب الله ثراها، بوصول رسالة تعزية من فريق القرن الأهلي المصري، مقدما فيها تعازي أسرة الأهلي، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة اللاعب الدولي المصري السابق محمود الخطيب، وكل أسرة الفريق المصري… لفتة جعلتني أقر أن هذا الفريق “العالمي” يستحق الثناء والشكر، لأنه أعطى ولكل الأندية، سواء المصرية أم الجزائرية وحتى العربية، درسا في الاحتراف والاحترافية، وصفعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم ورئيسه زطشي، وكل أعضاء مكتبه، و الرابطة المحترفة الذين لم يكلفوا أنفسهم على الأقل الاتصال هاتفيا بالمسؤول السطايفي لتعزيته، أو على الأقل إرسال رسالة تعزية مثل ما فعله الأشقاء المصريون .



الرسالة التي وجهتها إدارة النادي الأهلي إلى عز الدين أعراب، تؤكد أن الفريق الذي تأسس سنة 1907، ويملك ما يقارب 20 بطولة قارية جعلته يحتل المركز الثاني بين أندية العالم بعد ريال مدريد، ومتوجا بلقب الدوري المصري لكرة القدم 40 مرة آخرها سنة 2017، وكأس مصر 36 مرة، مثلما اطلعت عليه في مختلف وسائل الإعلام، تجعلني اليوم أفتخر كعربي بأن هناك ناديا من شمال إفريقيا يملك مواصفات النادي الكبير، وليس هناك بينه وبين الأندية الكبيرة كريال مدريد أو برشلونة أو ليفربول أو ألمان سيتي، أي فرق أو اختلاف، وأعتبره قاطرة الأندية العربية والاقتداء به أكثر من ضرورة للوصول إلى القمة .