ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

أغاني التراث المغربي تشغل افتتاح مهرجان الحسيمة ..صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:13 م
افتتاح مهرجان الحسيمة
افتتاح مهرجان الحسيمة
احمد عبد القوى
أشعلت أغانى التراث المغربى حماس الحاضرين فى أولى لحظات افتتاح المهرجان الدولى للفيلم بمدينة الحسيمة المغربية والتى ينطلق فعالياته اليوم ويستمر الى يوم ٢٦ أكتوبر الحالى.

وأوضحت صوفيا اغيلاس رئيسة المهرجان، أن دورة هذا العام تعتبر بمثابة نقطة لقاء بين تجارب سينمائية عالمية وفضاء لتبادل الأفكار والنقاش المثمر فى هذا الصدد.

وأشارت إلى أن دورة هذا العام يشارك فى فعالياتها شباب المدينة الذى يسعى السير فى درب الإبداع الفنى السينمائى .

ولفتت إلى أن دورة هذا العام سوف يتم خلالها تكريم خمسة وجوه فنية من المغرب ومصر وتركيا.
أغاني التراث المغربي تشغل افتتاح مهرجان الحسيمة ..صور
أغاني التراث المغربي تشغل افتتاح مهرجان الحسيمة ..صور
أغاني التراث المغربي تشغل افتتاح مهرجان الحسيمة ..صور
loading...

ترشيحاتنا

سعر الكيلو يقفز إلى 15 جنيها.. الجنون يطول البطاطس ..وخبراء وتجار يكشفون السبب .. وإمبابة الأرخص

سقوط حارس وتاجرة مفروشات بتهمة سرقة منسوجات بـ300 ألف في المحلة

الشرنوبي يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بــ النفسية محتاجة

نادية شكري تتحدث عن تفاصيل خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي..فيديو

التموين: نسعى لتقليل فاقد المحاصيل ومفيش حد بره بيطبخ بطماطم.. فيديو

إسرائيل تهدد الأردن بقطع المياه ردا على إعلان الغمر والباقورة

يضم 200 رسالة تاريخية.. أمريكي يشتري كنزا أثريا بـ 20 دولار

فيديو جراف .. الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيام

علي معلول: اللعب للأهلي مسئولية كبيرة.. وهذه نصيحتي قبل لقاء وفاق سطيف.. فيديو

الكشف عن تهريب قطر لأخطر نساء الإخوان ..صور

صحيفة إيطالية: مارسيلو في طريقه للرحيل إلى يوفنتوس

أولى مفاجآت بريزنتيشن الكبرى للأهلى بعد الحصول على عقد الرعاية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

فيديو

وكيل إعلام القاهرة: تقنين المواقع الإلكترونية يضبط الأداء الإعلامي
الغرف التجارية: نحتاج آلية تضمن وصول البنزين للمناطق النائية.. فيديو
المركزية للصيدلة: مداهمة بؤرة لبيع الأدوية منتهية الصلاحية بسوق الجمعة
شاهد.. 10 أنواع من السرطان يسببها التدخين وكيفية الوقاية منها
الغرفة التجارية: أسعار البطاطس تنخفض تدريجيا مع ظهور المحصول الجديد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟