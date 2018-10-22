أغاني التراث المغربي تشغل افتتاح مهرجان الحسيمة ..صور

أشعلت أغانى التراث المغربى حماس الحاضرين فى أولى لحظات افتتاح المهرجان الدولى للفيلم بمدينة الحسيمة المغربية والتى ينطلق فعالياته اليوم ويستمر الى يوم ٢٦ أكتوبر الحالى.





وأوضحت صوفيا اغيلاس رئيسة المهرجان، أن دورة هذا العام تعتبر بمثابة نقطة لقاء بين تجارب سينمائية عالمية وفضاء لتبادل الأفكار والنقاش المثمر فى هذا الصدد.





وأشارت إلى أن دورة هذا العام يشارك فى فعالياتها شباب المدينة الذى يسعى السير فى درب الإبداع الفنى السينمائى .



