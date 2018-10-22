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برلمان

رئيس النواب يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بالصين للتعاون الاقتصادي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:12 م
رئيس النواب يلتقي
رئيس النواب يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بالصين
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه، اليوم الاثنين، LOU JIWEI عضو دائم اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى ورئيس لجنة الشئون الخارجية والوفد المرافق له، حيث تأتى هذه الزيارة فى إطار التطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والصين على المستويات كافة.

ورحب عبدالعال بالوفد الصيني مشيدًا بعلاقات الصداقة القوية التى تربط البلدين، والتى يعكسها توافق الرؤي تجاه القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد بالعلاقات التاريخية بين مصر والصين وتطورها حتى وصلت إلى مرحلة "الشراكة الاستراتيجية الشاملة "، على نحو ما عكسته الزيارات المتبادلة بين رئيسى البلدين.

وأشاد الدكتور عبدالعال بالتعاون البناء والمُثمر بين مجلس النواب المصري والبرلمان الصيني، وحرص الجانبين على دفع ذلك التعاون بما يخدم مصالح الشعبين. كما وجه الشكر للأصدقاء في الصين على زياراتهم المتعددة إلى مصر، والتي تعكس جهودهم الدؤوبة من أجل العمل على ترسيخ العلاقات المصرية الصينية على المستويات كافة.

وأعرب عبدالعال عن حرص مصر وتطلعها إلى زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، موجهًا الدعوة إلى المزيد من المستثمرين الصينيين لتركيز استثماراتهم الجديدة في المجالات الاستراتيجية، والمناطق الاقتصادية والصناعية الناشئة فى مختلف ربوع مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ومجلس النواب يعملان معًا فى إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل تذليل العقبات وتمهيد الطريق أمام الاستثمار الأجنبى عامة والصينى خاصة، وهو ما تمثل فى صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح المستثمرين الأجانب امتيازات وتسهيلات لم تكن موجودة من قبل.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الشئون الخارجية الصيني عن سعادته بهذا اللقاء، الذى يأتى فى إطار حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية. وخلال المباحثات، أكد حرص الصين على تطوير العلاقات مع مصر في المجالات كافة، والدفع بالاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية باعتبار مصر قوة إقليمية وشريك استراتيجي هام للصين، مشيدًا بإجراءات الاصلاح الاقتصادى ومكافحة الفساد التى تتبعها الحكومة المصرية، والتى بدأت بالفعل فى تحسين مناخ الاستثمار والسوق المصرية.

وأشار الوفد الصيني إلى أن مصر تشهد بالفعل مناخ أمن واستقرار غير مسبوق بفضل السياسات الحكيمة للقيادة السياسية المصرية وحرصها على العبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
رئيس النواب يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بالصين للتعاون الاقتصادي
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