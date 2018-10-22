ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة 18 عاملا في حادث انقلاب سيارة على طريق بورسعيد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:28 م
صورة أرشيفية - نقل
صورة أرشيفية - نقل مصابين
كتب محمد الغزاوى
وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل شرقية بعدما انفجرت إحدى إطارات السيارة أثناء سيرها على طريق بحر البقر بجنوب بورسعيد.

كانت السيارة محملة بأفراد عمال من مقيمى الشرقية مما أسفر الحادث عن إصابة ١٨ شخص.

قامت سيارات الإسعاف بسرعة التوجه إلى موقع الحادث وتم إخلاء جميع المصابين إلى مستشفى بورسعيد العام.

قام الفريق الطبى فى جميع التخصصات بفحص المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

تتنوع الإصابات فى اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم والعمود الفقرى مع بعض الكسور المتعددة متفرقة بالجسم ولا يوجد أى حالات وفاة.

المصابون هم:

- كمال أحمد محمد ٢١ سنة
- أحمد شكرى محمد ٢٠ سنة
- محمود فرج عبد المقصود ٣٢ سنة
- محمد عبده على ٢٤ سنة
- احمد عبد الكريم احمد ٢١ سنة
- احمد محمد على ٢٠ سنة
- محمد محمد إسماعيل ٢٠ سنة
- محمد نجاح أحمد ١٣ سنة
- محمد شكرى محمد ٢١ سنة
- محمد عبد الغنى على ٢٢ سنة
- سلامة محمد سلامة ٢٤ سنة
- محمود رمضان محمد ٢٢ سنة
- هشام ابراهيم سلامة ٢٢ سنة
- علاء احمد عبد العال ١٩ سنة
- ناصر محمد عبده ٢٥ سنة
- أيمن احمد عبده ٢٥ سنة
- مسعد محمد مسعد ٢٢ سنة
- محمد محمد اسماعيل ٢٤ سنة
loading...

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات: موبايل المواطن له حرمة.. ولا يستطيع أحد الاطلاع عليه

الزراعة تكشف سبب أزمة البطاطس.. وتعلن موعد انخفاض الأسعار .. فيديو

العثور على جثة صحفي أردني قتيلا بعد اختفائه في ظروف غامضة

شاهد.. جولة من داخل وكالة البلح حول أسعار الملابس الشتوي

أحمد موسى يكشف مخطط الإخوان لهدم دير سانت كاترين

الأردن يوجه رسالة خاصة للمصريين العاملين على أراضيه

علي معلول: اللعب للأهلي مسئولية كبيرة.. وهذه نصيحتي قبل لقاء وفاق سطيف.. فيديو

الصحة: إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميني باص مع ملاكي بشارع السودان

تعدد الزوجات أهم عاداتهم.. كيف يعيش أهالي قرية فاضل الفلسطينية في مصر

محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية للجولة التاسعة بالبريميرليج

ياسمين الخطيب: الست لو شغلت قلبها بتاخد على قفاها.. فيديو

تعليق غريب من مفيدة شيحة على زيادة أسعار البطاطس .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

فيديو

الوزراء: تطوير أنظمة الاتصالات سيوفر 25 ألف فرصة عمل في مرحلته الأولى
محافظ المنوفية يشارك في مباراة كرة قدم ويفوز 5-1.. فيديو
استشارى نفسى: الست المصرية الأولى عالميا في ضرب الأزواج.. فيديو
وكيل إعلام القاهرة: تقنين المواقع الإلكترونية يضبط الأداء الإعلامي
الغرف التجارية: نحتاج آلية تضمن وصول البنزين للمناطق النائية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟