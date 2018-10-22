إصابة 18 عاملا في حادث انقلاب سيارة على طريق بورسعيد

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل شرقية بعدما انفجرت إحدى إطارات السيارة أثناء سيرها على طريق بحر البقر بجنوب بورسعيد.



كانت السيارة محملة بأفراد عمال من مقيمى الشرقية مما أسفر الحادث عن إصابة ١٨ شخص.



قامت سيارات الإسعاف بسرعة التوجه إلى موقع الحادث وتم إخلاء جميع المصابين إلى مستشفى بورسعيد العام.



قام الفريق الطبى فى جميع التخصصات بفحص المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.



تتنوع الإصابات فى اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم والعمود الفقرى مع بعض الكسور المتعددة متفرقة بالجسم ولا يوجد أى حالات وفاة.



المصابون هم:



- كمال أحمد محمد ٢١ سنة

- أحمد شكرى محمد ٢٠ سنة

- محمود فرج عبد المقصود ٣٢ سنة

- محمد عبده على ٢٤ سنة

- احمد عبد الكريم احمد ٢١ سنة

- احمد محمد على ٢٠ سنة

- محمد محمد إسماعيل ٢٠ سنة

- محمد نجاح أحمد ١٣ سنة

- محمد شكرى محمد ٢١ سنة

- محمد عبد الغنى على ٢٢ سنة

- سلامة محمد سلامة ٢٤ سنة

- محمود رمضان محمد ٢٢ سنة

- هشام ابراهيم سلامة ٢٢ سنة

- علاء احمد عبد العال ١٩ سنة

- ناصر محمد عبده ٢٥ سنة

- أيمن احمد عبده ٢٥ سنة

- مسعد محمد مسعد ٢٢ سنة

- محمد محمد اسماعيل ٢٤ سنة