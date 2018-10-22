الوفد يقرر تحمل نفقات الانتقال والإعاشة في انتخابات الهيئة العليا للحزب

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا بتذليل جميع العقبات أمام الناخبين أعضاء الحزب للمشاركة في انتخابات الهيئة العليا للحزب والمقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.



وأوضح "أبو شقة"، أن الحزب سيتحمل جميع نفقات الانتقال والإعاشة للناخبين، وأنه ملتزم بذلك شخصيًا وسوف يتواصل مع الجميع لتذليل أي عقبة أو مشكلة، وسيلتزم بحلها أمام الجميع في نطاق مسئوليته، ليقف الجميع أمام انتخابات ديمقراطية تتسم بالشفافية والحب.



وأضاف أن الحزب يسعى لإجراء الانتخابات في إطار الاحترام المتبادل بين الجميع ليصدر الحزب للجميع مشهدًا للديمقراطية التي اتسم بها حزب الوفد خلال انتخاباته على مدار عمره السياسي، فهو حزب ديمقراطي يحترم الآخر.



وأشار "أبو شقة" إلى أن الانتخابات المبكرة للهيئة العليا من شأنها تهيئة المناخ المناسب حتى يكون هناك استقرار في الهيئة العليا للحزب، من أجل إعادة البناء على أسس قوية ومتينة في إطار الثوابت والمبادئ التي أسس عليها حزب الوفد منذ مائة عام.



ودعا رئيس حزب الوفد جموع الوفديين إلى التمسك بمبادئ الحزب، واحترام قواعده التي قام عليها، مناشدا الجميع الوقوف صفًا واحدًا من أجل حزب قوي ترسخت مبادئه على مدى سنوات في العملية السياسية حتى كان رائدًا وسيظل للأحزاب السياسية في مصر من أجل نهضة الوطن والدفاع عن مقدساته وحماية مقدراته.



وقرر المستشار" أبو شقة" تشكيل لجنة تحت إشرافه شخصيًا لمتابعة انتخابات الهيئة العليا، وتضم اللجنة كلًا من نبيه زكي وأيمن محمد وخالد حسن وأحمد عزت.