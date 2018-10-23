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قاعدة بيانات المصريين بالخارج.. تنهي ظاهرة اختفاء المغتربين.. حصر الكفاءات المهاجرة وتسهيل التواصل مع الجاليات أبرز الأدوار

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
سعيد العربي
  • العبيدي: إنشاء قاعدة للمصريين بالخارج تساعد فى حصر الكفاءات
  • مباشر: قاعدة البياناتتتسهيل التواصل مع المغتربين
  • السويسي: قاعدة البيانات تساعد على الوصول لابنائنا المختفين بالخارج

عكفت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال الفترات الماضية إلى عمل قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، كلل ذلك السعي بموافقة مجلس الوزارة على عمل قاعدة البيانات.

ورصد "صدى البلد" آراء المصريين في الخاجر حول قاعدة البيانات، ففي البداية أشاد الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج ترأسها نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية ممثلي وزارات الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال العبيدي إن إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج كان أحد المطالب التي طالب بها الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج وذلك لما فيها من فوائد كبيرة تعود بالدرجة الأولى على الوطن الذي يسعى للاستفادة من كافة الطاقات المصرية في الداخل والخارج.

وأضاف أن قاعدة البيانات المزمع إقامتها ستسهل عملية حصر الكفاءات المصرية المتميزة من مصريي الخارج في المجالات المختلفة، وهو ما يجعل التواصل معهم من السهولة بمكان، ومن ثم التعرف على ما لديهم من أفكار يمكن استفادة الوطن منها، كما يمكن الوصول بسهولة إليهم حال دعت الحاجة إلى ذلك.

وذكر العبيدي أن قاعدة البيانات التي تسعى مصر لإقامتها لمصريي الخارج سيكون لها فوائد عديدة، يأتي على رأسها تقسيم المصريين في الخارج إلى فئات بحسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، وهو يجعل التعريف بمشكلات كل فئة على حدة أمر متاح، ومن ثم العمل على حل هذه المشكلات وتذليل الصعوبات لو وجدت. كما يمكن الاستفادة من قاعدة البيانات بإقامة كيانات متفقة في الرؤى والأهداف وطريقة العمل - بما يفيد الوطن - في دول العالم المختلفة.

فيما طالب الدكتور عبد الله مباشر نائب رئيس الجالية المصرية برومانيا، المصريين بالخارج بسرعة تسجيل بياناتهم، وذلك تسهيلا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج.

وقال مباشر: "أود أن أطمئن أبناء مصر بالخارج ان الهدف من ذلك هو تسهيل عملية التواصل مع المصريين بالخارج والاستفادة من خبرتهم، مؤكدا أنه لا صحة إطلاقا للشائعات التى تقول ان الهدف هو فرض الضرائب وتحصيلها".

وأوضح ان الهدف الاكبر هو مساندة الدبلوماسية المصرية، وتحسين صورة مصر بالخارج، خصوصا أن عدد المصريين بالخارج يزيد عن عشرة ملايين مصرى بالخارج وأن كل مصرى هو سفير مصر بالخارج.

وقال إسلام السويسي عضو الجاليات المصرية فى أوروبا، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج هو ما طالبنا به منذ سنوات لكى يكون المصريين يدا واحدة من خلال قاعدة بيانات.

وأضاف "السويسي"، أنه عندما يختفى مواطن مصري أو يتوفى فى الخارج نستمر بالبحث عنه من بلد إلى آخر، موضحا أنه من خلال قاعدة بيانات سوف تسير الأمور بسرعة وبشكل أفضل، مشيرا إلى أن لمن يروجون الإشاعات أن الدولة تسعى لفرض ضرائب على المصريين في الخارج هو أمر غير صحيح.

وأوضح أن قاعدة بيانات للمصريين بالخارج ستسهم وتصب أولا وأخيرا في مصلحة أبناء مصر فى الخارج.
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