التسامح وقبول الآخر بثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة فنية و ثقافية متنوعة بفرع ثقافة الفيوم ،حيث نظم بيت ثقافة طامية محاضرة عن ظاهرة التحرش لفضيلة الشيخ إسلام منصور من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بمدينة طامية بحضور طالبات مدرسة طامية الثانوة العامة للبنات وقد تحدث الشيخ عن مجموعة من الضوابط التى يجب على البنت أن تضعها فى الاعتبار حتى لا تترك فرصة لأى شخص من ذوى النفوس المريضة ليتحرش بها هذه الضوابط التى أوصانا بها رسولنا الكريم.



كما نظمت مكتبة الفيوم العامة محاضرة ثقافية بعنوان "التسامح و قبول الآخر" بمدرسة الشهيد عبد الرحمن علي البشيهي الثانوية بنات تناولت مفهوم التسامح، وضرورة الابتعاد عن الانفعالات والمشاعر السلبية واستبدالها بالأفكار الإيجابية والحيادية، كذلك محددات التسامح التي تتوقف على حجم ونوع المشكلة، كما تم تنفيذ ورشة إعادة تدوير لخامات البيئة وتعليم الطالبات كيفية عمل عروسة باستخدام الجوارب القديمة.



ونظّمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "قيم التسامح " للشيخ طه مصطفى عيد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف تحدث فيها عن مفهوم التسامح بوجه عام وأوضح أن التسامح هو العفو عند المقدرة و التجاوز عن أخطاء الآخرين ومقابلة الإساءة بالإحسان والعفو وحب الخير للغير وأوضح أثره على الفرد والمجتمع وكما تم تنفيذ ورشة فنية للرسم والتلوين بحضور طلبة وطالبات مدرسة منارة الأندلس الثانوية الخاصة وفى نهاية الزيارة تم عمل جولة تعريفية للطلاب لشرح الأقسام والأنشطة المختلفة داخل قصر ثقافة الفيوم.



كذلك نظم بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان منظومة القيم الإيجابية في الشارع المصري للشيخ حسن احمد هلباوي بالاشتراك مع مدرسة صلاح سالم الإبتدائية وتحدث الشيخ عن ظاهرة التحرش وضرورة التمسك بالقيم والمبادئ التي تعلمنا الأخلاق التي تربينا عليها وعن ضرورة التمسك بالسنة النبوية الشريفة.



بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس عدة ورش متنوعة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيد شملت ورشة فنية إلى جانب حوار مفتوح مع الطلبة عن حرب أكتوبر والنصر العظيم واختتم اليوم بورشة فنية للرسم الحر واستخدام ألوان وخامات مختلفة عن مظاهر ومفردات الحرب والنصر ، يأتى ذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بمرور 45 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة.