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ثقافة

تكريم أسر الشهداء في احتفالية بمركز الجيزة الثقافي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بانتصارات أكتوبر المجيدة،حيث شهد اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، نائبًا عن محافظ الجيزة، وإجلال عامر رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي حفلًا فنيا بمركز الجيزة الثقافي.

ووجهت إجلال عامر في كلمتها الشكر لكل الحاضرين وكل شهداء أكتوبر وشهداء الشرطة والجيش.

كما وجه عبد الرشيد التحية لكل الشهداء الذين أعادوا كرامة مصر والعرب، وأن روح أكتوبر تقف حائط صد لكل من يريد الإطاحة بمصالح الشعب الذي يمر بمرحلة دقيقة الآن.

وبعد تبادل الدروع بين عامر وعبد الرشيد، تم تكريم والدة الشهيد ضياء فتوح ضابط المفرقعات والشهيد مجند إسلام عبد الله عبد الرحمن أحد شهداء رفح.

وقدّم المركز نتاج الورش الفنية من رسم وباليه وموسيقى وغناء.

وفي الختام تم عرض أوبريت أبو الرجال تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد عبد العليم بطولة فرق ثقافة بني سويف.

وتخلل الحفل مجموعة من الأفلام التسجيلية عن النصر العظيم.
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