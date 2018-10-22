ياسمين الخطيب: الست لو شغلت قلبها بتاخد على قفاها.. فيديو

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب إن حياة الإنسان عبارة عن سلسلة من السيناريوهات المعتادة والمتكررة.



وأشارت إلى أن أهواء وأذواق المرأة تجعلها تختار نفس الأشخاص الذين مروا عليها مجددًا بنفس المواصفات فتقع في نفس المشكلات التي مرت بها في الماضي.



وأضافت" الخطيب" خلال حديثها فى برنامج "كلام ستات"، المذاع على قناة "أون إي": "الست لو شغلت قلبها ووقفت عقلها بتاخد على قفاها على طول".



