رسالة خاصة من الرئيس السيسي إلى الملك سلمان

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية مساء اليوم إلى الرياض، حاملًا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين.



ونشر أحمد حافظ المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية تعليقا عبر موقع تويتر موضحا أن الزيارة تأتى لتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



