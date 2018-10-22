ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

استشارى نفسى: الست المصرية الأولى عالميا في ضرب الأزواج.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:30 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الدكتور وليد هندى، استشارى الصحة النفسية، إن الأسرة المصرية عليها عامل كبير فى تربية بناتهن على قواعد وأسس الحياة الزوجية مثل ترتيب المنزل والحفاظ على هدوئه، وتعلم الطبيخ بالإضافة إلى مواجهة المشاكل بشكل لائق وكيفية امتصاص الأمور السلبية، قائلًا: "حاليًا الأم تقول لبنتها قصصى جنحاته وفى المقابل أكسر للبنت ضلع يطلع ليها 100 وغيرها من الأمور السلبية التى تؤدى فى نهاية الأمر فشل العلاقات الزوجية والوصول إلى الطلاق.

وأضاف "هندى"، خلال حواره ببرنامج "كلام ستات"، عبر فضائية "on e"، إن اختلاف الميول والطباع والاتجاهات بين الرجل وزوجته يحتاج إلى وقت لحين التغلب عليه ويبدأ التكيف والتقابل بين طرفى الأسرة، مناشدًا الأزواج ترك مساحة لأزواجهن لممارسة بعض من أمورها الحياتية مثل الجلوس على الإنترنت أو الخروج ذويها أو الحديث فى الهاتف ولا يمارس ضغط عليها بشكل مستمر حتى لا يحدث الانفجار، متابعًا: "المرأة المصرية الأولى عالميًا فى ضرب الأزواج ووفق محاضر الشرطة فإن 30% من الزوجات المصريات يضربن أزواجهن".

وأشار استشارى الصحة النفسية، إلى أن 27% هى نسبة الطلاق بمصر بسبب سماع الزوجة لكلام والدتها بشكل مستمر دون الإنصات إلى زوجها، متابعًا: "فشل الزواج بمصر يأتى نتيجة تدخل أحد الوالدين يا أما هو ابن أمه يا أما هى بنت أمها"، مشددًا على أن الخلافات الزوجية جزء لا يتجزأ من القانون الذى ينظم الحياة الأسرية وفى حال وجود وعى من طرفى الأسرة وتنشئة صحيحة قائمة على أن الحياة الزوجية من المقدسات التى يجب الحفاظ عليها وتلاشى أى مواقف سلبية، يستطيع الزوج والزوجة التغلب على أى عقبات.

loading...

ترشيحاتنا

سقوط عصابة سرقة الأموال من داخل السيارات بالقاهرة

الصحة: إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميني باص مع ملاكي بشارع السودان

تعدد الزوجات أهم عاداتهم.. كيف يعيش أهالي قرية فاضل الفلسطينية في مصر

شاهد .. الصين تستعد لافتتاح الجسر الأكثر رعبًا بالعالم

تأجيل إعادة محاكمة 26 متهما بخلية مدينة نصر لـ 3 نوفمبر

5 ملايين Like لصورة جيجي حديد وزين مالك الرومانسية

طارق قنديل يكشف آخر تطورات استاد الأهلي

الكشف عن تهريب قطر لأخطر نساء الإخوان ..صور

استشارى نفسى: الست المصرية الأولى عالميا في ضرب الأزواج.. فيديو

الصحة: ألبان أطفال مستوردة في الصيدليات الأسبوع المقبل

ولدت 44 طفلًا في 18 سنة.. مريم المرأة الأكثر ولادة على كوكب الأرض

شعبة الخضروات والفاكهة تعلن موعد انخفاض سعر البطاطس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

فيديو

الوزراء: تطوير أنظمة الاتصالات سيوفر 25 ألف فرصة عمل في مرحلته الأولى
محافظ المنوفية يشارك في مباراة كرة قدم ويفوز 5-1.. فيديو
استشارى نفسى: الست المصرية الأولى عالميا في ضرب الأزواج.. فيديو
وكيل إعلام القاهرة: تقنين المواقع الإلكترونية يضبط الأداء الإعلامي
الغرف التجارية: نحتاج آلية تضمن وصول البنزين للمناطق النائية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟