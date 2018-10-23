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اقتصاد

التنمية الافريقي: ندعم النظام البيئي والاقتصاد الأخضر لتمويل المشروعات

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أكد بيير جويسلين، نائب رئيس البنك الافريقي للتنمية لشئون القطاع الخاص والتنمية والبنية التحتية؛ أن التمويل المقدم لجنوب إفريقيا لمشروع التاكسي، يدعم النظام البيئي لمنظومة خدمات النقل وتقديم خدمات التعقب والصيانة لسيارات التاكسي عبر مشغلي ساتكسي و تاكسي مارت .

وأوضح " جويسلين" في تصريحات له، أن هناك استراتيجية لدي البنك لمدة 4 سنوات بدأت في 2018 حتي2022 لدعم التصنيع التشجيعي في افريقيا بحيث تصبح 90% من المركبات ممولة في جنوب افريقيا عبر شركة ساتاكسي لاعطاء دفعة قوية للتصنيع .

وأوضح نائب رئيس البنك الافريقي للتنمية لشئون القطاع الخاص والتنمية والبنية التحتية؛ أن استراتيجية البنك تتجه لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و الاقتصاد الأخضر علي وجه الخصوص .
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