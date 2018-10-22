سفير أرمينيا: مصر دولة إسلامية تحضن كافة الأديان ..فيديو

قدم السفير أرمن ميلكوميان، السفير الأرمني لدى مصر، الشكر إلى وزير الآثار، ومحافظ جنوب سيناء، لمنحه الفرصة بالتجول داخل دير سانت كاثرين، والحضور إلى المنتدى الثقافي الديني هناك.





وأبدى "ميلكوميان"، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع علي «صدى البلد » ويقدمه الإعلامي «أحمد موسي»، سعادته البالغة بتلك الفرصة العظيمة، موضحًا أن تلك الرسالة للعالم كله أن مصر دولة إسلامية تحترم كل الأديان.





وتابع: «مصر دولة الإسلام والسلام والأديان والتسامح وندعو كل العالم إلى المجيء لمصر ليعرف كيف تحتضن كل الأديان».