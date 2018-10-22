خالد النبوي يوجه رسالة قوية إلى بنات مصر

وجه الفنان خالد النبوى رسالة إلى فتيات مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر لحثهم على المشاركة فى حملة التبرع بالدم التى يشارك فيها النبوى الخاصة بالهلال الأحمر.



وقال النبوى فى رسالته :"بنات مصر عارفين قيمة كل نقطة دم .. شكرا لكل بنات مصر اللي اتبرعت في حملة الهلال الأحمر للتبرع بالدم".



ويتميز الفنان خالد النبوي بمساهماته وأنشطته للتوعية بالتبرع بالدم حيث زار أكثر من محافظة وجامعة، فضلا عن تواجده بالعديد من التجمعات الشبابية .

