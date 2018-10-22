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صندوق تحيا مصر: شاركنا في علاج 85 ألف مريض بفيروس سي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال محمد مختار، المسئول الإعلامي لصندوق "تحيا مصر"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تخصيص 30 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح مبادرة "سجون بلا غارمين".

وأضاف "مختار"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على "صدى البلد"، أنه تم الإفراج عن 2896 غارمًا وغارمة بعد دفع الأموال المستحقة عليهم وخروجهم من السجون.

وكشف المسئول الإعلامي لصندوق "تحيا مصر"، عن أنه منذ انطلاق المبادرة والصندوق على تواصل دائم مع وزارة الداخلية، وتم وضع 30 مليون جنيه تحت تصرفها، ويقوم قطاع السجون بتشكيل لجان دورية لفحص الحالات ومدى أحقية النزيل في الاستفادة من المبادرة.

وأضاف أن المستهدف لصندوق "تحيا مصر" يتم تقديم دعم الغارمات بعد خروجهم من السجون من خلال توفير فرص عمل لهم حتى لا يكرر نفس مأساته ويعود للسجن مجددا.

أشار  إلى أن صندوق "تحيا مصر" يوفر برنامج رعاية المرأة المعيلة من خلال التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، يقوم بتوفير قرض في شكل أدوات إنتاج لمشروع متناهي الصغر، يتراوح قيمته ما بين 4 إلى 20 ألف جنيه بدون فائدة وبعد سداده يتم الحصول عليه مجددًا.

وأوضح أن الصندوق ساهم في القضاء على قوائم حالات انتظار العلاج من خلال علاج 85 ألف مريض بفيروس سي.

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