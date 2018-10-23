اليوم .. عبدالحليم والمغربى يشهدان احتفالات جامعة بنها بذكرى أكتوبر

يشارك الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بحضور المستشار احمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة ، اليوم، اعمال ندوة الانسان المصرى المعاصر بمدرسة الشبان المسلمين بمدينة بنها.



كما يشهد المحافظ الاحتفالات التى تنظمها جامعة بنها بحضور ورعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.



ومن المقرر ان تتضمن الاحتفالات عرض أفلام وثائقية عن حرب أكتوبر المجيدة، والإنجازات العسكرية، وبعض الفقرات الفنية والأدبية والاغانى الوطنية.

