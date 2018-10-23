ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم .. عبدالحليم والمغربى يشهدان احتفالات جامعة بنها بذكرى أكتوبر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
يشارك الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بحضور المستشار احمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة ، اليوم، اعمال ندوة الانسان المصرى المعاصر بمدرسة الشبان المسلمين بمدينة بنها.

كما يشهد المحافظ الاحتفالات التى تنظمها جامعة بنها بحضور ورعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ومن المقرر ان تتضمن الاحتفالات عرض أفلام وثائقية عن حرب أكتوبر المجيدة، والإنجازات العسكرية، وبعض الفقرات الفنية والأدبية والاغانى الوطنية.
loading...

ترشيحاتنا

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

تعرف على سبب فسخ الزمالك تعاقده مع بريزنتيشن

تصريح ناري من مدير ملعب 8 مايو بالجزائر حول لقاء الأهلي ووفاق سطيف

السر في ذكاء الخطيب.. صحافة الجزائر تتغنى بـ الأهلي لهذا السبب

هذه الأعراض تنذر بعدم حدوث حمل

الزمالك ينقل مباراته أمام اتحاد جدة خارج مصر

ترامب: الملك سلمان والأمير محمد لم يعرفا بعملية خاشقجي

FIFA يناقش مقترحا بإقامة كأس العالم للأندية من 24 فريقا بتمويل سعودي

يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء مانشستر يونايتد

رئيس حي العجوزة: سور نادي الزمالك النهري مخالف للقانون وهدمته 3 مرات

صورة نادرة لملك السعودية الراحل فيصل بن عبد العزيز أثناء ترميم الكعبة

أحمد موسى يطالب الإنتربول بإعادة العهدة المحمدية المسروقة من دير سانت كاترين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

طباخ الملك فاروق يكشف عن وجبات أعدها لجمال عبد الناصر والملك فيصل.. فيديو
قطر تزور جواز سفر سوري لتهريب إخوانية من الدوحة إلى تركيا
الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في الفترة المقبلة.. فيديو
محافظ شمال سيناء: التنمية تحقق الأمن ..فيديو
شوشة: شمال سيناء آمنة تماما بنهاية 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟