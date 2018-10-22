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رياضة

رئيس طنطا يكشف حقيقة طلب الأهلي ضم مهاجم الفريق المميز

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:37 م
الأهلي وطنطا أرشيفية
الأهلي وطنطا أرشيفية
محمد رشاد
كشف فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، حقيقة ما تردد حول طلب النادي الأهلي ضم مهاجم فريقه عبدالرحمن الدح خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتحدث رئيس طنطا لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الإثنين قائلا: "لا توجد أدنى اتصالات من الأهلي بشأن ضم عبد الرحمن الدح".

وواصل: "الأهلي لم يفاوضنا مطلقا، والبعض يروج لأنباء غير صحيحة هدفها تشتيت انتباه الفريق خلال منافسته في الصعود إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل".

ويعد اللاعب صاحب الـ19 عاما من ناشئي طنطا وتم تصعيده إلى الفريق الأول خلال الموسم الجاري ، كما يحتل طنطا المركز الرابع في المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن المنصورة صاحب الصدارة.
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