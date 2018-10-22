الوزراء: تطوير أنظمة الاتصالات سيوفر 25 ألف فرصة عمل في مرحلته الأولى

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزير الاتصالات عرض مشروعًا طموحًا للغاية يستهدف تطوير قطاع الاتصالات في مصر، ويتم على 3 مراحل؛ المرحلة الأولى تضاعف حجم الصادرات.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولى توفر 25 ألف فرصة عمل، موضحًا أن المرحلة الأولى تنتهي في 2021، وأن باقي المراحل ستنتهي في 2030.



وأشار إلى أن موضوع القطن ترأس موضوعات اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم، وكانت النتائج إيجابية للغاية.



