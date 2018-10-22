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رياضة

تصريح ناري من مدير ملعب 8 مايو بالجزائر حول لقاء الأهلي ووفاق سطيف

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:40 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
محمد رشاد
رحب بسكار عبد الحق مدير ملعب 8 مايو الذي يستضيف مباراة الأهلي ووفاق سطيف ببعثة الفريق الأحمر قبل لقاء الناديين غدا الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال بسكار عبر قناة "أون سبورت" : "أهلا بنادي القرن في إفريقيا، أنتم في داركم، الأهلي فريق كبير وله تاريخ ويملك 8 ألقاب، نحترم مصر العظيمة أم الدنيا.

وأوضح أن الملعب يتسع لـ 20 ألف متفرج، وسبق أن استضاف مباريات محلية ودولية، وسمي بـ8 مايو 1945 نسبة إلى عدد الشهداء الذين طالبوا بالحرية والاستقلال من الاحتلال الفرنسي".

وشدد "نظام العمل بالملعب واحد مهما تغير المدراء، سلامة الفريق الزائر أهم من نتيجة اللقاء، والجماهير ستتحلى بالروح الرياضية، وستصفق في النهاية للفريق الفائز".

وأشار إلى أن "بالطبع سنخصص مدرجا لجماهير الأهلي، لقد قدمنا كل التسهيلات لنادي المصري البورسعيدي في مباراته أمام اتحاد العاصمة، ونتمنى له الفوز بكأس الكونفدرالية".
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