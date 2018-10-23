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اقتصاد

المركزي: ارتفاع تكلفة إصدار عملة الـ50 قرشا لـ443 مليون جنيه في يوليو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
كلفت عملية طباعة عملة الـ50 قرشا، البنك المركزي المصري بصفته المسئول عن عملية اصدار العملات في مصر؛ خلال يوليو الماضي مبلغ 443 مليون جنيه مقارنة بـ407 مليون جنيه في يونيو 2017 بزيادة بلغت 36 مليون جنيه.

وقال البنك، إلي إجمالي حجم النقود التي تم اصدارها في يوليو الماضي للفئات العملات المختلفة بلغت 479.84 مليار جنيه بنسبة 11.24% من الناتج المحلي الاجمالي ومقارنة بـ 249.65 مليار جنيه في يونيو من العام السابق بنسبة 16.06% من الناتج المحلي.
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