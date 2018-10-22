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أحمد موسى: الإخوان حاولوا زرع الفتنة الطائفية في مصر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:42 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لا تفرق بين جميع أبنائها المسلمين والمسيحيين وحتى في حالة وجود يهود أيضًا.

وكشف "موسى"، خلال برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، عن وجود محاولات التفريق بين المصريين؛ حاولت جماعة الإخوان الإرهابية زرعها، موضحًا أنه خلال فترة تولي الإخوان الحكم تعرضت دور العبادة للاعتداء بعدما قاموا بالتفرقة بين أبناء الوطن وخلال سنة توليهم الحكم حاولوا هدم دير سانت كاترين.

وأشار إلى أن دير سانت كاترين يحتوي على مسجد تم إنشاؤه منذ عهد الدولة الفاطمية إبان فترة حكم الحكام بأمر الله فيما يتواجد الدير منذ نحو 1700 سنة، موضحًا أن الذي يحمي الدير هم المسلمون من قبيلة الجبلي التي تنتمي لمحافظة سيناء.

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