3 أسباب تتحكم في حدوث تسوس الأسنان

يتعامل الكثير من الأشخاص بشكل عشوائي مع طبيعة أسنانهم؛ الأمر الذى قد يؤدى إلى تسوسها، ومن ثم تلفها؛ نتيجة لتآكل جدرانها وتغلغل السوس في اللثة والعصب أيضًا نتيجة لعدم مراعاة الأسباب الرئيسية لتكونه بها.



الدكتور محمد نبيه اخصائى تجميل الأسنان قال ان هناك ٣ اسباب رئيسية وراء تسوس الاسنان وهي:



الأول: أن تكون الأسنان قابلة لحدوث التسوس وهذه الحالة تعتبر من العوامل الوراثية وعلاجها بالتقويم إذا تم إكتشافها مبكرًا قبل حدوث التسوس



الثاني: بواقي الطعام في الأسنان من أسباب حدوث التسوس.



الثالث: البكتيريا حيث ظهور حمض يتفاعل ويعمل على تآكل كالسيوم الأسنان وبالتالي يٌسبب التسوس.



وتابع اخصائى تجميل الاسنان انه لتلافي هذه الأسباب؛ لا بد من متابعة دورية مع طبيب الأسنان للمحافظة على صحة أسنانك.