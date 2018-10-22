قافلة من هندسة إلكترونيات منوف تزور مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

نظمت كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية، قافلة زارت خلالها مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في مدينة سرس الليان.



وأكد الدكتور أيمن عميرة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الزيارة تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الكلية كمؤسسة أكاديمية والمدرسة كمنشأة لتخريج كوادر طلابية ذات مهارات فريدة ومتميزة في العلوم والتكنولوجيا.



وشدد على إستعداد الكلية لعمل الندوات وورش العمل التدريبية للطلاب بإشراف أكاديمي وفني من الكلية لضمان إستمرارية التعاون المشترك مما يساعد على خلق جو علمي وبحثي للكوادر العلمية بالمدرسة على نهج أكاديمي في المجالات الهندسية المختلفة.



وضمت القافلة الدكتور ايمن عميرة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد البروانى أستاذ مساعد بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، والدكتور اسامة زهران، استاذ مساعد بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات ومدير وحدة الجودة والدكتور سعيد عبد العاطى بصل، أستاذ مساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية، الدكتور أحمد شحاته مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات ، أميرة السيد بركات سكرتارية مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نورا فايز غراب بالعلاقات العامة والإعلام .