مركز بصيرة يوقع مذكرة تفاهم مع دار الإمارات للاستشارات والتدريب

وقع مركز بصيرة، اليوم "الاثنين"، مذكرة تفاهم مع دار الإمارات للاستشارات والتدريب، سيقدم بموجبها مركز بصيرة، الدعم الفني لدار الإمارات في إجراء الدراسات والمسوح واستطلاعات الرأي العام، وفي مجال المعلوماتية والاستشارات والتدريب بحضور ممثلي بعض الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.



وقع المذكرة عن مركز بصيرة، الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، وعن دار الإمارات، أحلام سعيد اللمكي، مدير عام دار الإمارات للاستشارات والتدريب.