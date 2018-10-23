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حوادث

ضبط هارب من تنفيذ 103 أحكام قضائية في قضايا متنوعة بالدقهلية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
ضبط متهمين - ارشيفية
ضبط متهمين - ارشيفية
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط هارب من تنفيذ 103 أحكام  قضائية في قضايا متنوعة بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام هروب المدعو منصور.م.م - سن 56 – ميكانيكى، مقيم "ببندر السنبلاوين" بالدقهلية - مسجل شقى خطر "سرقات عامة" - صادر ضده عدد "103 أحكام حبس، 96 جزئىا، 5 مستأنف، 2 غرامة جزئية" فى قضايا "تبديد"، بإجمالى عقوبات بلغت 26 سنة ، وقيمة الكفالات 13 ألف جنيه، و6 آلاف جنيه غرامات.

من خلال تكثيف الجهود أمكن التوصل إلى محل تواجد المذكور بدائرة قسم شرطة أول المنصورة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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