يوم في المحاكم.. المشدد 10 سنوات لـ عامل هتك عرض فتاة في منيا القمح .. تأجيل محاكمة عاطل عذب طفلته حتى الموت بعد 8 سنوات من قتل والدتها بالوراق.. والسجن لتاجر مخدرات

المشدد 3 سنوات لـ عامل زوّر أوراقا رسمية بمنيا القمح

10 سنوات لـ عامل هتك عرض فتاة في منيا القمح

السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بمنيا القمح

10 سنوات لعاملين متهمين بالتزوير في منيا القمح

تأجيل محاكمة عاطل عذب طفلته حتى الموت بعد 8 سنوات من قتل والدتها بالوراق

15 عامًا و100 ألف جنيه غرامة لـ تاجرة مخدرات بالحسينية

شهدت ساحات المحاكم اليوم عدة محاكمات منها المشدد ما بين 10 و3 سنوات، وتأجيل لبعض القضايا، فى اتهامات مختلفة.وقضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 3 سنوات، على عامل زور أوراقا رسمية بمنيا القمح.. صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سعيد عزت وسكرتارية محمد فاروق.وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، ألقت القبض على "أحمد م.أ.ع" لاتهامه فى القضية رقم 5302 لسنة 2017 جنايات منيا القمح، بتزوير أوراق رسمية.وبعرض المتهم على النيابة العامة، أحالته لمحكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم.فى سياق متصل قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 10 سنوات، على عامل هتك عرض أنثي بمنيا القمح.وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سعيد عزت وسكرتارية محمد فاروق.كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، ألقت القبض على "صابر ال.أ.م" لاتهامه فى القضية رقم 38651 لسنة 2018 جنايات منيا القمح، بهتك عرض أنثي.وبعرض المتهم على النيابة العامة، أحالته لمحكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم.وقضت محكمة جنايات الزقازيق، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على عاطل متهم بممارسة التجارة غير المشروعة فى منيا القمح.وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سعيد عزت وسكرتارية محمد فاروق.وكانت الأجهزة الأمنية بمنيا القمح، ألقت القبض على "مصطفى م.ب" لاتهامه فى القضية رقم 15782 لسنة 2018 جنايات منيا القمح، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد ممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة.وبعرض المتهمين على النيابة العامة أحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.وفى ذات السياق قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 10 سنوات، على عاملين متهمين بتزوير أوراق رسمية بمنيا القمح.صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سعيد عزت وسكرتارية محمد فاروق.كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، ألقت القبض على "محمد ر.ال.م"، "عبده م.ع" لاتهامهما فى القضية رقم 4521 لسنة 2015 جنايات منيا القمح، بتزوير أوراق رسمية، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.وأجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة عاطل لاتهامه بقتل نجلته، لجلسة 19 ديسمبر إداريا.عقدت الجلسة برئاسة المستشار خضر طلبة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحديني، وسكرتارية محمد سليمان.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "حسن.ح" 35 سنة عاطل، انهال على ابنته الصغيرة "ملك" بالضرب والتعذيب، باستخدام عصى حتى فارقت الحياة، وقام بنقلها لمستشفى الساحل، وفور علمه بوفاتها فر هاربا.وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الوراق من تحديد مكان المتهم، وأثناء إلقاء القبض عليه قفز من الطابق الثانى محاولًا الانتحار، إلا أنه أصيب بجروح وكدمات وتم ضبطه.وأقر المتهم في التحقيقات بارتكابه للجريمة معللا ذلك بأنها كانت تتبول لا إراديا أثناء نومها، كما أنه قتل والدتها منذ 8 سنوات وقضى فترة عقوبة 7 سنوات.وكشفت مناظرة النيابة العامة الجثة أنها مصابة بكدمات متفرقة في معظم أنحاء الجسد، كما أنها مزرقة العينين والوجه واليدين والقدمين، ويوجد كسر في الجمجمة.وقضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه، على سيدة متهمة بممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة بمركز الحسينية.وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سعيد عزت وسكرتارية محمد فاروق.وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة السينية، ألقت القبض على "سهام ع.م" لاتهامها فى القضية رقم 3131 لسنة 2018 جنايات الحسينية، بممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة.وبعرض المتهمة على النيابة العامة، أحالتها لمحكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم.