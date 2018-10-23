السعودية تحذر من تقلبات جوية من الثلاثاء وحتى الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، من حدوث تقلبات جوية، قد تؤدي إلى هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على السواحل، وبعدد من المناطق، من بينها "الرياض، وإمارة مكة المكرمة، القصيم، وعسير، والخرج والدخان، ونجران، والمنطقة الشرقية".



ونشر الحساب الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، عددا من التغريدات التي أوضحت خلالها الحالة الجوية والمناطق المعرضة لهطول الأمطار، شملت: "تقلبات جوية على مناطق ‎#المملكة خلال الفترة من الثلاثاء إلى الأحد (14-19 /2 /1440هـ الموافق 23-28 /10 / 2018م).. #نرصد_ونحمي.. #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة".



"كما توقعت هطول الأمطار على منطقة مكة حتى يوم الجمعة المقبل، وتوقعات باستمرار التقلبات الجوية على مناطق المملكة، وهطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على سواحل منطقة مكة_المكرمة.. إبتداءً من يوم إلى الجمعة المقبلة".