بعد 29 عاما من النزاع.. صيدلة الإسكندرية تتسلم أرض النادي بسابا باشا

تسلم الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، اليوم، أرض نادي صيادلة الإسكندرية، بمنطقة الكورنيش بسابا باشا، رسميا وذلك بعد 29عامًا من ضياعها، حيث لم تتمكن النقابة من الانتفاع بهذه الأرض طيلة هذه المدة لظروف التعدي عليها.



أشارت النقابة فى بيان لها أنها تعلن تباعًا عن تفاصيل الحدث والمعارك التي خاضتها النقابة والاجتماعات والمفاوضات المكثفة التي صاحبتها والدور الهام الذي قامت به بعض الجهات السيادية حتى الاستلام الفعلي.



لفت البيان إلى أنه يتم الإعلان قريبًا عن خطة استغلال النادي والأنشطة والخدمات التي سوف يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.