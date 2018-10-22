مقاومة الاستيطان: تجهيزات للاعتصام الشتوي بالخان الأحمر

علق معروف الرفاعي مسؤول الإعلام في هيئة مقاومة الاستيطان والجدار الفلسطينية، على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع قناصل تسع دول أوروبية من الدخول إلى منطقة الخان الأحمر، قائلًا: «بالأمس دَعت منظمات إسرائيلية استيطانية مُتطرفة إلى التجمع وإلى تنظيم مسيرة لِلانطلاق نَحو مَنطقة الخان الأحمر احتجاجًا على ما يُسمى بقرار الحكومة الإسرائيلية بوقف أو تأجيل هدم منطقة الخان الأحمر، وهؤلاء هُم مستوطنون متطرفون».



وأضاف «الرفاعي»، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبد الله، أنَّ هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحركة فتح قامت بِالدعوة إلى النفير العام للتواجد في خيمة الاعتصام للتصدي لأي محاولات مجنونة وغير مسئولة من قبل هؤلاء المستوطنين.



ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قناصل تسع دول أوروبية من الدخول إلى منطقة الخان الأحمر لعقد لقاء كان مقررا مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأهالي القرية البدوية للاطلاع على آخر المستجدات بخصوص قضية الخان الأحمر.



يأتي هذا بينما أفاد مراسل «الغد» بانسحاب مستوطنين دعوا لمهاجمة منطقة الخان الأحمر.