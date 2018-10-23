السفير الإماراتي بالرباط يقدم التعازي في وفاة رئيس السودان الأسبق

تقدم سفير الإمارات العربية المتحدة في العاصمة المغربية الرباط، بالتعازي، إلى سفارة السودان؛ في وفاة عبد الرحمن سوار الذهب، الرئيس الأسبق لجمهورية السودان.



والتقى السفير علي سالم الكعبي، مع خالد فتح الرحمن عمر، سفير جمهورية السودان بالرباط، حيث قدم له التعازي في وفاة الراحل منذ أيام؛ لتغرد السفارة السودانية، عبر حسابها على "تويتر"، وتعلن تعازي الأول.



‏وجاءت التغريدة حاملة المواساة للشعب السودانى: "معالي السفير قدم واجب العزاء في سجل التعازي بسفارة جمهورية السودان بالرباط؛ إثر وفاة فخامة عبد الرحمن سوار الذهب، الرئيس الأسبق لجمهورية السودان، والذي وافته المنية منذ أيام، والتقى معالي السفير سعادة خالد فتح الرحمن عمر سفير جمهورية السودان بالرباط".