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اقتصاد

الاستثمار والتعاون الدولي: تمويل 49 مشروعا للتوسع العمراني بـ4.3 مليار دولار

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
خصصت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي 4.3 مليار دولار من محفظتها التنموية لدعم 49 مشروعا بقطاع التوسع الحضاري وتطوير المناطق العشوائية

وكشف تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه أن تلك المشروعات تسعي لتعزيز التنمية علي المستوي المحلي، موضحا أنه جار تنفيذ مشروعات توصيل مياه الشرب النظيف و تطوير سبل التخلص من مياه الصرف الصحي بغرض تحسين الظروف الصحية والبيئية للقري المحرومة

وأكد التقرير أن معدلات النمو السكاني التي شهدتها مصر بنسبة ارتفاع سنوي بلغ 2.4%، وهو ما يؤدي لاعاقة التنمية و القدرات الانتاجية للبلاد، مشيرا الي ان تلك الزيادات السريعة ساهمت في تدهور البيئة العمرانية واتساع الفجوة في الحصول علي الخدمات اللازمة بين شرائح المجتمع.
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