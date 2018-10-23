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أصل الحكاية

من آخت آتون لـ مرسى تل العمارنة.. حكاية مقصد سياحي عالمي بالمنيا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:26 ص
ايمن رياض
يعتبر مرسى تل العمارنه جنوب المنيا من اهم المقاصد السياحية بعروس الصعيد ويطلق عليه متحف التل، حيث يقع على بعد 10 كيلو مترات من مدينة ملوى على الجانب الشرقي من النيل ويمتد على مساحة 25 كيلو مترا من منطقة الشيخ سعيد شمالا حتى الحوطا جنوبا وهي منطقة محاطة بسلاسل الجبال من ثلاث جهات شرقا وشمالا وجنوبا، ويحدها من الغرب نهر النيل، وتشمل حاليا مناطق الحاج قنديل وتل العمارنة والحوطا وعرفت قديما باسم (آخت آتون ) أي أفق آتون وحديثا عرفت بتل العمارنة نسبة إلى قبائل بني عمران التي عاشت في المكان.

من آخت آتون لـ مرسى
قامت محافظة المنيا بتطوير مرسى تل العمارنة السياحي منذ 4 سنوات، ويبلغ طول المرسى نحو 250 مترًا وعرضه 22 مترًا، ويتكون من مصطبة واحدة بإجمالي تكلفة تصل إلى 3 ملايين جنيه، ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن الافتتاحات الخاصة بالمحافظة في العيد الوطني كما تم تطوير الطريق السياحي المؤدي إلى المنطقة الأثرية بمنطقة تل العمارنة، بطول 8 كيلو متر.

من آخت آتون لـ مرسى
خطط محافظة المنيا للاهتمام بمنطقة تل العمارنة لم تتوقف، حيث قام اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بزيارة مركز زوار تل العمارنة بمركز ديرمواس، يرافقه المهندس على غلاب رئيس المركز، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة تدفق عدد من الوفود السياحية ضمن الرحلات النيلية من القاهرة حتى أسوان .

من آخت آتون لـ مرسى
وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بنظافة المبنى، حيث يعد واجهة حضارية للمكان وقال إن المركز يساهم بشكل كبير فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى المنطقة باعتبارها واحدة من أهم المواقع الأثرية بمصر لما تتمتع به من أهمية خاصة، حيث تلقى الضوء على فترة من أهم الفترات فى التاريخ المصري، وهى فترة حكم اخناتون .

من آخت آتون لـ مرسى
محافظ المنيا أكد على مكانة مركز زوار تل العمارنة لما له من قيمة ومكانة أثرية كبيرة، وسيخدم بشكل كبير حركة السياحة فى المنطقة، إلى جانب وجود مرسى تل العمارنة بالقرب منه مما يسهم بشكل كبير فى تدفق حركة السياحة النيلية فى المنطقة وتبلغ مساحة المركز 10 آلاف متر مربع، وتم تخصيصها من المحافظة لصالح وزارة الآثار ، ويتكون من طابقين يضم منازل أثرية ومنزل لعصر العمارنة الفرعوني، كما يحتوى المبنى على كافتيريا وبازارات سياحية ومكاتب إدارية وحديقة مكشوفة.
من آخت آتون لـ مرسى
يعرض بالمركز مجسمات توضيحية للمقبرة الملكية لإخناتون وكذلك المنازل والقصور والمعابد الدينية فى تلك الفترة، بالإضافة إلى مجموعة من نماذج لتماثيل الملك إخناتون والملكة نفرتيتى وروؤس تماثيل لنفرتيتي، كما تحتوى واجهة المركز على نموذج لتمثال ضخم للملك إخناتون يبلغ طوله أكثر من3 أمتار.
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