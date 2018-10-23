مهرجان رياضى للطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة.. 1 نوفمبر

أعلن مكتب رعاية شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة ، أنه سيشارك في يوم الشباب الأفريقي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية الذي ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة القاهرة.



وفي هذا الإطار أكد الدكتور سيد رشاد منسق عام شئون الطلاب الافارقة بجامعة القاهرة ، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن موعد يوم الشباب الأفريقي هو الخميس الموافق 1 نوفمبر القادم.



وأضاف رشاد أن الرياضات المشاركة فى المهرجان هى المشى و الركض، و كرة القدم طلاب و طالبات ،وكرة السلة طلاب و طالبات و تنس الطاولة طلاب فقط.



يذكر أن مكتب رعاية شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة، أجرى فى وقت سابق مجموعة من الدورات التدريبية مثل دورة إدارة الأزمات والكوارث، و دورة مهارات الاتصال الفعال، و دورة إدارة الوقت والاجتماعات.