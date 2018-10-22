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محافظات

استعدادات مكثفة وغرف عمليات وخط ساخن استعدادا لمبادرة فيروس سي بالمنوفية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:57 م
حملة القضاء على فيروس
حملة القضاء على فيروس سي
مروة فاضل
قال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إن حملة أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي"100 مليون صحة " للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس c والكشف المبكر عن السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما بهدف الوصول إلى مصر خالية من فيروس c بحلول عام 2020.

وأكد، أن المبادرة تشمل خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتى تمثل حوالى 70% من الوفيات فى مصر.

وأضاف أنه تم تشكيل فرق عمل لتنفيذ المبادرة ، يتكون كل فريق من عضو طبى وتمريض ومدخل بيانات يعمل على فترتين لإجراء الفحص ، كما تم تدشين موقع إلكترونى www.stophcv.eg وإطلاق خط ساخن للمبادرة هو 15335 للتواصل مع الحملة.

وأشار الحفناوي، إلى أنه سيتم نشر الوعى والإعلان عن الحملة وأهدافها والسن المحدد وكل مايتعلق عن الحملة وتوعية المواطن بأهمية الذهاب إلى أقرب وحدة صحية للكشف عن فيروس سي بحيث تكون المنوفية سباقة فى تحقيق أعلى نسبة مستهدفة من الحملة كما هى سباقة دائما في كل المجالات بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتابع، أنه سيتم متابعة العمل بالحملة من خلال غرفة عمليات مركزية بالمديرية وأخرى بكل إدارة طبية وبالتنسيق مع المحافظة وسيتم عمل دورات تدريبية للفرق المشاركة فى الحملة.

وأكد على ضرورة التأكد من سلامة أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ووصلات خدمة الإنترنت وتوافر مدخلى البيانات فى كل وحدة صحية والفئات الأخرى للفرق وسد العجز بلا استثناء والتأكد أيضا من سلامة الموازين بكل وحدة صحية وضرورة وجود مقياس للطول.

وشدد على ضرورة التنسيق مع المستشفيات وتفعيل نظام الإحالة وذلك لحالات الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة المفرطة ) , ونبه لضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى الحملة من خلال حشد وتوعية المواطنين للتوجه للأماكن الثابتة التى سوف يتم الإعلان عنها.
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