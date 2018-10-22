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رياضة

19 لاعبا في قائمة ريال مدريد لمواجهة فيكتوريا بلزن بـ دوري أبطال أوروبا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:39 م
من جانب تدريبات ريال
من جانب تدريبات ريال مدريد اليوم
حسن العمدة
أعلن جولين لوبيتيجي، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد، المرتبة الثالثة في المجموعة السابعة بـ3 نقاط، بفارق الأهداف خلف روما، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل سيسكا موسكو، الصدارة بـ4 نقاط.

وقرَّر لوبيتيجي، استبعاد لوكا زيدان، فاييخو، سيبايوس، ولورينتي، فيما يغيب داني كارفاخال، بداعي الإصابة.

وضمت القائمة كلًا من:


حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، كورتوا

الدفاع: راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، إيسكو

الهجوم: ماريانو، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسيوس
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