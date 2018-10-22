عشماوي: الأسعار فى سلاسل شركة اللولو أقل بـ 15% من المنافسين

قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المفاوضات مع شركة اللولو كانت مستمرة منذ شهر، موضحا أن هذه الشركة إماراتية ورئيس مجلس إدارتها هندي الجنسية، ولها استثمارات في الإمارات تقدر بـ 12 مليار دولار، ولها حصة سوقية في قطاع التجزئة تمثل 32%.



وأضاف "عشماوي " في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم" تقديم الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة " الحياة "، أن شركة اللولو ستقوم بتنفيذ 4 هايبر ماركت اثنين منهم في التجمع الخامس، والثالث في مدينة السادس من أكتوبر ، والرابع في مدينة العبور.



وتابع:" سيتم إنشاء 2 منطقة لوجيستية أحدهما في صعيد مصر بمحافظة سوهاج، والأخرى في إحدى مدن قناة السويس، وسيكون بها أنشطة التعبئة والتغليف والتجميد والتبريد والتصنيع والمخازن وأسواق جملة، وتعتبر مراكز إمداد للسلاسل التجارية والمنافذ على مستوى الجمهورية".



وأكمل:" التعاقد مع شركة اللولو بنظام حق الانتفاع ونوفر استثمارات المستثمر ويتم توظيفها كرأس مال عامل في المشروع أي أن المستثمر لا يشتري الأرض ولكنه يحصل على كافة الخدمات كحق انتفاع".



واستطرد:" أن هذه السلاسل التجارية والمناطق اللوجيستية تعتبر قاعدة تصديرية للمنتجات المصرية لـ153 سلسلة تجارية تخص شركة اللولو على مستوى الخليج، مضيفا:" نعمل على إتاحة المزيد من المساحات التجارية لزيادة حجم المعروض من السلع بما يسهم في تخفيض الأسعار وتلك السلاسل التجارية ستكون الأسعار فيها أقل من أسعار المنافسين بنسبة من 10 إلى 15%".