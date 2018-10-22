ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عشماوي: الأسعار فى سلاسل شركة اللولو أقل بـ 15% من المنافسين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:44 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المفاوضات مع شركة اللولو كانت مستمرة منذ شهر، موضحا أن هذه الشركة إماراتية ورئيس مجلس إدارتها هندي الجنسية، ولها استثمارات في الإمارات تقدر بـ 12 مليار دولار، ولها حصة سوقية في قطاع التجزئة تمثل 32%.

وأضاف "عشماوي " في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم" تقديم الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة " الحياة "، أن شركة اللولو ستقوم بتنفيذ 4 هايبر ماركت اثنين منهم في التجمع الخامس، والثالث في مدينة السادس من أكتوبر ، والرابع في مدينة العبور.

وتابع:" سيتم إنشاء 2 منطقة لوجيستية أحدهما في صعيد مصر بمحافظة سوهاج، والأخرى في إحدى مدن قناة السويس، وسيكون بها أنشطة التعبئة والتغليف والتجميد والتبريد والتصنيع والمخازن وأسواق جملة، وتعتبر مراكز إمداد للسلاسل التجارية والمنافذ على مستوى الجمهورية".

وأكمل:" التعاقد مع شركة اللولو بنظام حق الانتفاع ونوفر استثمارات المستثمر ويتم توظيفها كرأس مال عامل في المشروع أي أن المستثمر لا يشتري الأرض ولكنه يحصل على كافة الخدمات كحق انتفاع".

واستطرد:" أن هذه السلاسل التجارية والمناطق اللوجيستية تعتبر قاعدة تصديرية للمنتجات المصرية لـ153 سلسلة تجارية تخص شركة اللولو على مستوى الخليج، مضيفا:" نعمل على إتاحة المزيد من المساحات التجارية لزيادة حجم المعروض من السلع بما يسهم في تخفيض الأسعار وتلك السلاسل التجارية ستكون الأسعار فيها أقل من أسعار المنافسين بنسبة من 10 إلى 15%".
loading...

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف تفاصيل إقامة رجال المخابرات في دير سانت كاترين قبل حرب أكتوبر

فيديو جراف .. الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيام

سفير خادم الحرمين يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السيسي

الصحة: إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميني باص مع ملاكي بشارع السودان

FIFA يناقش مقترحا بإقامة كأس العالم للأندية من 24 فريقا بتمويل سعودي

الولايات المتحدة تهدد بمعاقبة روسيا بعد الكشف عن حيلة إيرانية جديدة

شاهد.. جولة من داخل وكالة البلح حول أسعار الملابس الشتوي

الزراعة تكشف سبب أزمة البطاطس.. وتعلن موعد انخفاض الأسعار .. فيديو

تعليق غريب من مفيدة شيحة على زيادة أسعار البطاطس .. فيديو

صورة نادرة لملك السعودية الراحل فيصل بن عبد العزيز أثناء ترميم الكعبة

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين في الخارج.. فيديو

فرج عامر يكشف حقيقة استقالة علي ماهر من تدريب سموحة وتنظيم وقفة احتجاجية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

الصحة: قرار الفيزيتا يصب في صالح المريض والطبيب.. فيديو
محمد صبحي يروي كواليس مسرحية خيبتنا لأول مرة .. فيديو
نقيب الفلاحين يناشد السيسي محاسبة أباطرة مافيا احتكار البطاطس.. فيديو
الوزراء: تطوير أنظمة الاتصالات سيوفر 25 ألف فرصة عمل في مرحلته الأولى
محافظ المنوفية يشارك في مباراة كرة قدم ويفوز 5-1.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟