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رياضة

مدرب يوفنتوس يضع الرتوش الأخير لخطة التفوق على قوة مانشستر يونايتد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:30 م
ماسيمليانو أليجري،
ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس
حسن العمدة
كشف ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، طريقة لعب فريقه، غدا الثلاثاء، أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال أليجري، خلال المؤتمر الصحفي، مساء اليوم الإثنين: "لدى الفريقين الكثير من اللاعبين المميزين، ومباراة الغد ستكون اختبارا مهما لهم في هذه المرحلة".

وأضاف: "مانشستر يونايتد فريق قوي جدًا على المستوى البدني، وسيتوجب علينا اللعب برشاقة كبيرة، ودقة وتكتيك عال".

وتابع: "يجب أن نضع المزيد من الضغط على الخصم، وأن نسدد بشكل أفضل على المرمى، وفي هذه المواقف يجب علينا أن نتحسن".

وأتم: "سنلعب بأربعة مدافعين غدًا، بينما في خط الوسط سيتوجب علينا أن نكون متساويين معهم في العدد".
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