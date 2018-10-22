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سفير الأردن: جماعة الإخوان حاولت تشويه الدين وفشلت ..فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:40 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور علي العايد، سفير الأردن لدى القاهرة، أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت اختطاف الدين الإسلامى لتشويهه ولكنها فشلت، موضحًا أن الدين الإسلامى دين تسامح ومبنى على حب الآخر والتعاون والسلام، ولكن ما تفعله جماعة الإخواني يرسل للعالم أن رسالتهم سوى ظلامية.

وأضاف "العايد"، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على «صدى البلد » ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «أصحاب الفكر الضلالي من جماعة الإخوان حاولت تشويه الدين ولكنهم فشلوا»، لافتًا إلي علاقات البلدين متميزة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني.

وتابع: أن مصر والأردن تربطهما علاقات متميزة، مؤكدًا أن بلادنا دولة آمنة ومرحبة الأجانب والعرب، مؤكدا التنسيق المتبادل على مختلف المجالات بين مصر والأردن، والدولتين تحرص على خلق حلول لحل أزمات المنطقة العربية.

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