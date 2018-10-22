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مرأة

أفكار لاختيار ملابس أطفالك بحفلة الهالويين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:13 م
صدى البلد
ريهام قدري
تبدأ المدارس في الاستعداد باحتفالات الهالويين التي أصبحت إحدى الحفلات الترفيهية للأطفال كل عام بالمدارس، وقد تلجأ كل أم في هذه الاحتفالية إلى أن تظهر أبناءها بملابس تنكرية مبتكرة ومميزة.

ويحتاج الاحتفال بالهالوين إلى التنكر بأزياء مميزة ومناسبة للحدث، لذلك ترغب الأمهات فى جعل أطفالهن مميزين فى هذا اليوم، وفي موسم الهالوين لهذا العام اجعلي صغيرك يخرج متنكرًا برداء هاري بوتر المدرسي لكي يتميز وهو يرتدي زي الساحر الصغير الذي أحبه ملايين الأطفال حول العالم.

كما يمكنك تقديم طفلك على أنه البطل الخارق الذي يحارب الجريمة وهو يرتدي زيا بات مان الكلاسيكي لكي يبدو كبطل خارق ويمرح مع أصحابه.

ولا يمكن أن يمر موسم الهالوين بدون بروز الشخصيات الخرافية لذلك تحب الأمهات زي الساحرة التنكري اللامع او بعض الشخصيات الكرتونية والذي سيجعل البنات يحتفلن بموسم الهالوين بكل مرح وأناقة.
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