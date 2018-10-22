في مؤتمر الاستثمار وأسواق المال.. خبراء يؤكدون: دمج الاقتصاد غير الرسمي طريق للتنمية عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة

البهي: مزايا ضرائب المشروعات الصغيرة تعزز دمج القطاع غير الرسمي

مستشار وزير الصناعة: التحول للاقتصاد الرقمي أحد التحديات للدولة

الصناعة: لدينا 120 شركة مقيدة بالبورصة

رئيس هيئة الاستثمار: مصر تشهد تحسنا اقتصاديا

إيهاب سعيد: خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية أمر مستبعد

محلل مالي يتوقع تخفيض المركزي سعر الفائدة الاجتماع المقبل



وذكرت مستشار وزير الصناعة والتجارة ومقرر المجلس الوزاري لتيسير التجارة المصرية، أن التحول للاقتصاد الرقمي هو أحد أهم التحديات التي تشهدها مصر حاليا، مشيرة إلي أنه لا يمكن العمل بين الجهات المعنية بنظام الجزر المنعزلة ، في ظل الوقت الراهن.



وأوضحت أن الوقت الراهن أصبح متاحا الاستثمارات الأجنبية بالرغم من ضرورة استمرار الجهات المختصة بتيسير الأمور لزيادة دعم وإقبال المستثمر المحلي وتعزيز ثقتهم في اقتصادهم .



وطالب محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة للشباب وإعطاء مزايا ضريبية وتيسير إجراءات تراخيص تأسيس تلك الشركات لتوفير عناصر الجذب لها.



وذكر ، أن تلك الإجراءات تدعم ضم القطاع غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي، موضحا أن تكلفة القطاع غير الرسمي أعلى كثيرا من القطاع الرسمي، مطالبا بضرورة رفع جزء من الأعباء التي تقع علي عاتق الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي التوسع فيها ، لأنها تمثل النواة للصناعات المكملة والتكميلية كصناعة السيارات.



وأوضح أن هناك مشاكل في شركات قطاع الأعمال العام، وهي وجود تآكل في الآلات والمعدات، لذلك فإنه من الضروري العمل علي تشجيع الاستثمار المحلي، وتفضيل المنتجات العربية ، والتي تساعد علي إنشاء صناعات تكاملية بالمنطقة العربية، مؤكدا أن البنية التشريعية بعد إطلاق قانون الاستثمار تشجع وتحفز على الإنتاج الصناعي لتغطية احتياجات السوق العربية وتحقق أعلى عائد على المدى الطويل.



وتوقع وائل عنبة، المحلل الاقتصادي والمالي، لجوء البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية خلال الاجتماع المقبل والمقرر انعقاده منتصف الشهر القادم.



وأضاف "عنبة " ، أن قيام الشركات بدور البيئة والمجتمع يتطلب توفير مليارات الجنيهات لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوليد الدخل والإنتاج عبر قطاعي الزراعة والصناعة.



وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن توجه البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية هو أمر مستبعد تماما بسبب الأعباء الموجودة بالموازنة العامة و تأجيل برنامج الطروحات الحكومية .



وذكر سعيد، أن هناك أعباء تواجهها الموازنة العامة للبلاد وأدت لعدم قدرة المركزي في خفض سعر الفائدة ، نظرا لارتفاع سداد الدين العام وخدمته لـ٨١٤ مليار جنيه، بالإضافة لتجاوز سعر البترول بالموازنة لنحو ٨٦ دولارا رغم تحديده بـ٦٧ دولارا للبرميل .



وقال سعيد :"الحكومة بقت في حسبة برمة" ولا تملك شيئا.



انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاستثمار وأوراق المال الثاني عشر؛ و الذي افتتحه محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأحد فنادق مدينة نصر بمنطقة عباس العقاد، لبحث الفرص الاستثمارية بالبورصة وأسواق المال والتمويل المالي غير المصرفي، بحضور ممثلي 70 شركة محلية وأجنبية و50 خبيرا دوليا وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.وقال الدكتور وائل قابيل، رئيس الشركة المنظمة للمؤتمر، إنه تم عرض الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد بالاضافة لتجربة مصر الرائدة في تحفيز مناخ الاستثمار بعد سلسلة التشريعات الاقتصادية الأخيرة في مقدمتها قوانين الاستثمار والشركات وهيئة سوق المال، موضحا أن السوق المصري أصبح مهيئا للاستثمار.وأكد " قابيل" أن المستثمرين لديهم ادراك أن هناك اهتماما من القيادة السياسية والحكومة لجذب المزيد من ثقة الاستثمار الأجنبي والمحلي للبلاد باعتباره أحد روافد النمو الاقتصادي وتحسين مستوي معيشة الأفراد .وأعلن محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إنشاء أول مدينة متخصصة للصناعات النسيجية في محافظة المنيا بالإضافة إلي مناطق استثمارات في الصف والجيزة والإسماعيلية وأسوان ومناطق حرة في جميع أنحاء الجمهورية.وأضاف خلال في الجلسة الافتتاحية بمعرض القاهرة الدولي الاستثمار واسواق المال المنعقد بمدينة نصر اليوم، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي طرحت إنشاء منطقة استثمارية في نويبع بمساحة مليون متر مربع، التي تجتذب مستثمرين عربا.وشدد عادل على أهمية العمل على الترويج الجيد للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة واتاحة الفرص لتنويع تلك الاستثمارات، مشيرا إلي ضرورة العمل على التأسيس لفكرة التكامل في الصناعات التي يجري التوسع فيها.وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تشهد تحسنا في المؤشرات الاقتصادية، و ارتفاعا في معدلات النمو وزيادة في الاستثمارات الكلية خلال العامين الماضيين نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.وذكر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بالعمل علي تطوير الآليات التمويلية والتنويع في البدائل التمويلية سواء للاستثمارات المباشر أو غير المباشرة، مشيرا إلي أن العالم يشهد ارتفاعا في التكاليف التمويلية حيث تحتل مصر المركز العاشر في العالم كأعلي دولة في ارتفاع أسعار الفائدة.وأشار عادل الى أن هناك اتجاها للتوسع في أدوات التمويل غير المصرفي والتي تمثل البدائل الافضل لإتاحة فرص استثمارية ، متوقعا أن يساهم ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.وأكد أن مصر لديها فرص استثمارية ضخمة وهو ما انعكس علي معدل الاستثمار والذي يشهد استقرارا منذ عام ٢٠١٤ ، وهناك فرص لاجتذاب استثمارات ضخمة مستقبلا، خاصة فيما يخص الاستثمارات المتخصصة.من جانبها قالت نرمين أبو العطا مستشار وزيرة التجارة والصناعة، إنه كلما تمتعت الدول بأسواق المال قوية، ساعد ذلك على زيادة القدرة التنافسية والتي تساعد على ارتفاع النمو، في ظل وجود الشركات الصناعية، مؤكدة على ضرورة العمل على الانضمام للثروة الصناعية الرابعة للتحول للإنتاج والتصدير.وأضافت أبو العطا أن مصر لديها 120 شركة صناعية مقيدة بالبورصة برأسمال قيمته 770 مليار جنيه، حيث تمثل الشركات الصناعية اكثر من 40٪ من الشركات المدرجة، مشيرة الى أن أبرز القطاعات الصناعية هي الكيماوية والمعدنية والأغذية والمشروبات والصحية والدوائية، موضحة أنه تم رصد 5 آلاف فرصة استثمارية، مؤكدة أن معدل النمو الصناعي وصل 5.6٪، ووصل اعلى مستوى للاستثمارات الصناعية لـ٥٥٪، خلال العام المالي الجاري.وأكدت أبو العطا أن هناك تقارير دولية صدرت تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بحسب صندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري، وإن هناك تحسنا في معدل النمو والذي وصل إلى 5.5 ٪ ، ومن المتوقع أن يصل الى ٦٪، كما تراجعت معدلات البطالة من 12٪ ليصل 10.9٪ ومتوقع أن تصل إلى 9٪ العام المقبل.