الزمالك يرسل فاكسا رسميا إلى المصرية للاتصالات لضم صفقة الأهلى

أرسل نادي الزمالك فاكسا رسميا لنادي المصرية للاتصالات للتعاقد مع الثنائي يوسف على ظهير أيسر الفريق البالغ من العمر 19 عاما وإسماعيل الليثي صانع الألعاب البالغ من العمر 18 عاما وهما اللاعبان اللذان يتفاوض معهما الأهلى.



ويسعى مسؤولو نادي الزمالك للتعاقد مع الثنائي خلال الفترة الحالية وحسم الصفقة في ظل منافسة أكثر من ناد للتعاقد معهما.



وتابع مسؤولو القلعة البيضاء الثنائي في الفترة الماضية وأرسل فاكسا لإدارة الاتصالات يطالب بتحديد المقابل المادي لبيع لاعبيه.