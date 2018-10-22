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ديني

سفير فلسطين بالقاهرة: موقف مصر ثابت في دعم الشعب الفلسطيني.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:39 م
السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني بالقاهرة
محمد صبري عبد الرحيم
أشاد دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في رعايتها للمصالحة بين فتح وحماس.

وأكد «دياب» لـ«صدى البلد»، موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووجه السفير الفلسطيني، تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه الدائم بالأوضاع الفلسطينية، ومتابعته الشخصية لجهود مصر الشقيقة في رعاية المصالحة الفلسطينية، وإصرارها على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وطالب العالم بمزيد من الدعم والنصرة للشعب الفلسطيني، حتى يتخلص من آخر احتلال في العالم، وهو الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي لمقدساتنا وأرضنا.
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