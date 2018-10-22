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سفير الإمارات: مصر صاحبة فضل في إقامة دولتنا.. وساعدت على نهضتها.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:45 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد السفير جمعة الجنيبي، سفير دولة الإمارات في القاهرة، أن دير سانت كاترين من أفضل الأماكن السياحية والدينية والثقافية والتراثية على مستوى العالم؛ منوها بأنه أكبر دليل على أن مصر بلد التسامح والأديان.

وأضاف خلال برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على « صدى البلد »؛ ويقدمه الإعلامي « أحمد موسى»؛ أن الدير يعبر عن المحبة والسلام بين الأديان السماوية الثلاثة؛ وردد: « المسلمون والأقباط منذ آلاف السنين يعيشون كإخوة ولا يفرق بينهم أحد ».

وتابع الجنيبي: « بلادنا تعرف عمق وأهمية مصر في الوطن العربي واستقرارها ورخائها ومصر ساعدت الإمارات في إقامة دولتها ونهضتها».

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