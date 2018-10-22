أحمد موسى يكشف تفاصيل إقامة رجال المخابرات في دير سانت كاترين قبل حرب أكتوبر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجال المخابرات العامة المصرية تواجدوا في دير سانت كاترين قبل انتصارات السادس من أكتوبر من عام 1973.





وأضاف "موسى"، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، وعبر حلقة خاصة من دير سانت كاترين يكشف فيها أسرارًا لأول مرة، أن رجال المخابرات المصرية تواجدوا في دير سانت كاترين رغم وجود هذه المنطقة حينها تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي.





وأكد أن رجال المخابرات المصرية أقاموا في دير سانت كاترين لمدة 3 سنوات بدون اكتشافهم من جانب الاحتلال الإسرائيلي.





وكشف عن أن مطران دير سانت كاترين له دور وطني كبير، وتم تكريمه من جانب الرئيس الراحل محمد أنور السادات بنجمة سيناء، وأيضًا من جانب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي منحه الجنسية المصرية بجانب جنسيته اليونانية وأعطاه حصانة دبلوماسية، نظرًا لدوره المهم في عودة طابا إلى مصر بعد تقديمه وثيقة من مكتبة الدير تثبت أن طابا أرض مصرية.





وأضاف أن دير سانت كارتين يضم مكتبة تحتوي على 6 آلاف وثيقة تأتي في المرتبة الثانية عالميا وفق أهمية ما تحتويه من مخطوطات ووثائق بعد الفاتيكان الذي يأتي في المركز الأول عالميا.