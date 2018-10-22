الداخلية بالمحافظات.. إحباط تهريب 600 كيلو دقيق مدعم للسوق السوداء في الإسكندرية.. وضبط 3 مخازن بداخلها 100 طن من الأسمدة والمبيدات بالإسماعيلية

إحباط تهريب 600 كيلو دقيق مدعم للسوق السوداء في الإسكندرية

ضبط 3 مخازن بداخلها 100 طن من الأسمدة والمبيدات بالإسماعيلية

ضبط 2 طن أسمدة محظور تداولها خارج بنك التنمية في سوهاج

ضبط 247 طن أرز شعير

ضبط 62 قضية متنوعة خلال حملات بعموم الجمهورية

تواصل وزارة الداخلية شن حملاتها للتصدى للمخالفين بالمحافظات، كما توجه حملات تموينية لضبط المخالفين وإحباط تهريب السلع والحد من استغلال التجار للمواطنين.شن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مكبرة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية تحقيقًا للانضباط في القطاع التمويني تزامنًا مع القرارات الحكومية باستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.وأوضح البيان، أنه في مجال السلع التموينية المدعمة تم ضبط المدعو "م ك ع"، 33 عاما، المدير المسئول عن مخبز حر بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال تجميع السلع التموينية المدعمة.كما تم ضُبط 12 جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 600 كجم قام بتجميعها بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدي جابر وجارٍ العرض على النيابة.وفي مجال السلع مجهولة المصدر تم ضبط "ع خ س"، 39 عامًا، المدير المسئول مصنع منظفات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مينا البصل لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمنظفات.وتم ضبط كمية "1.320" طن من الكلور مجهول المصدر و720 كجم من الصودا الكاوية مستلزمات إنتاج مجهول المصدر، و45 عبوة منظفات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل وجارٍ العرض على النيابة.كما تم ضبط "م س ا"، 22 عاما، المدير المسئول عن محل لبيع الخردوات بدائرة قسم شرطة الجمرك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع مجهولة المصدر.وتم ضبط (320 علبة سجائر - 340 ولاعة و309 عبوات ورق بفرة ومبسم سيجار) جميعها أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الجمرك وجار العرض على النيابة.وفى سياق متصل تمكن قسم شرطة البيئة والمسطحات بالإسماعيلية، من ضبط 3 مخازن بداخلها حوالى 100 طن من الأسمدة والمبيدات غير الصالحة للاستخدام، وكذا كميات كبيرة من الأحماض والمواد الضارة.أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الإسماعيلية قيام المدعو "أيمن . إ . م" - مواليد 1973 - صاحب مشاتل زراعية - ومقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، بتخزين كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة منتهية الصلاحية التى تستخدم فى إنتاج المحاصيل الزراعية.فيما تمكن ضباط مباحث التموين بسوهاج من ضبط 2 طن اسمدة محظور تداولها خارج بنك التنمية.كان مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بتنفيذ حملة أمنية اسفرت عن ضبط "حاتم.م.ع.هـ، 41 عاما قائد السيارة رقم 16995 نقل سوهاج محملة بكمية من الأسمدة الكيماوية المحظور تداولها خارج بنك التنمية والائتمان الزراعي وكذا كمية من الردة مجهولة المصدر وتم ضبط 2 طن أسمدة، وطن 640 كجم ردة.وفى سياق متصل شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن لمكافحة ظواهر الاستغلال، والتصدي لظاهرة حجب السلع الغذائية عن التداول بالأسواق "خاصةً سلعة الأرز" عن طريق إخفائها، وعدم طرحها للبيع والتداول بقصد رفع أسعارها.أسفرت جهودها بالاشتراك مع مديريات الأمن المختلفة عن ضبط عدد 6 قضايا ضبط خلالها 247,400 طن أرز شعير، أبرزها، ضبط مالك مخزن "غير مرخص"لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة .. وبحوزته "114,400" طن أرز شعير بقصد حجبها عن التداول ، وبيعها بالسوق السوداء.كما تم ضبط مالك مخزن "غير مرخص" للسلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ .. وبحوزته 45 طن أرز شعير بقصد حجبها عن التداول، وبيعها بالسوق السوداء.وفى ذات السياق تم ضبط مالك مخزن "غير مرخص"للسلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ .. وبحوزته 40 طنا أرز شعير بقصد حجبها عن التداول، وبيعها بالسوق السوداء.وبذلك يكون إجمالي قضايا حجب أرز الشعير التى تم ضبطها خلال الفترة من أول الشهر الجارى عدد 188 قضية للمضبوطات بلغت "5294,028 طن أرز شعير .فيما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، توجيه الحملات التموينية المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن لمكافحة ظواهر الاستغلال والتصدي لظاهرة حجب السلع الغذائية عن التداول بالأسواق، خاصةً سلعة الأرز، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والتداول، بقصد رفع أسعارها.وبحسب بيان، اليوم الاثنين، أسفرت جهود الحملة بالاشتراك مع مديريات الأمن المختلفة عن ضبط مالك إحدى مصانع تعبئة السلع الغذائية -بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لحيازته "21 طن زيت طعام، 15000 عبوة زيت طعام منتج نهائي" مجهولة المصدر، وبدون بيانات، ومعبأة داخل تنكات، وإعادة تعبئتها فى عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مُقلدة لكبرى الشركات، تمهيدًا وبيعها، وتحقيق أرباح غير مشروعة.كما جرى ضبط مالك مخزن -بدون ترخيص- لتجارة السلع الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، لحيازته وتجميعه 3412 عبوة زيت الطعام"، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.