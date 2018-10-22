محمد صبحى يفجر مفاجأة مدوية عن ثورات الربيع العربي ومسرحية خيبتنا

قال الفنان محمد صبحي، إن مسرحية "خيبتنا" بدأ كتابتها عام 2004 بعد احتلال أمريكا للعراق وتدميرهم حضارتها، وكان يتمنى أن تعرض المسرحية في مارس 2011، ولكن قامت الثورة وأجل العرض، موضحًا أن هناك مؤامرة تستهدف الوطن العربي، وأن مصر خاضت حربا شرسة كانت تريد إسقاطنا، ولكن تصدينا لها بقوة.



وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة "تن"، أن ثورات الربيع العربي كانت ثورات "عبرية"، وأصبحنا الآن نعطي أعداءنا كل ما يريدونه.



وتابع: "أعداؤك كانوا يحترمونك ويتآمرون عليك في الخفاء، دلوقتي بيتآمروا علينا وبيقولولنا في وشنا".



وتدور مسرحية "خيبتنا" عما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية، وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين في العالم العربي والأمريكي، وتدور المسرحية في قالب كوميدي غنائي استعراضي يجسد فيها الفنان محمد صبحي شخصية الدكتور "يائس" العالم في علم الجينات.